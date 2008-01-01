Более 11 лет осуществляем продажу, ремонт и обслуживание дорожно-строительной техники и оборудования
К тому же, техноцентр «Мегаполис-Красноярск» является официальным представителем компании Bobcat и других, представленных на сайте брендов, в Красноярском крае.Подробнее о нас →
Вот уже более, чем 11 лет Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» осуществляет свою деятельность и остаётся номером один в вопросах спецтехники и официальным дилером Bobcat в Красноярске и Красноярском крае.
Всё начиналось с ремонта спецтехники и спецоборудования, так как философия «Мегаполиса» предельно проста: делать то, в чём разбираешься на все 100%. Поэтому, в техноцентре точно знают, как выбрать подходящую «машину» и оборудование к ней.
• Гусеничные мини-погрузчики
• Колёсные мини-погрузчики
Представлены бренды:
• Bobcat
Представлены бренды:
• Bobcat
Представлены бренды:
• Bobcat
Представлены бренды:
• DISD
• KRAMER
• Комбинированные дорожные машины
• Многофункциональные трактора и погрузчики
• Подметально-уборочные машины
• Снегоуборочные машины и оборудование
• Мусоровозы
• Газобензиновые вилочные погрузчики
• Дизельные вилочные погрузчики
• Электрические вилочные погрузчики
Представлены бренды:
• MERKATOR
Техноцентр предоставляет расширенную гарантию на технику Bobcat (кроме телескопических погрузчиков Bobcat и экскаваторов-погрузчиков Bobcat) в течение 36 месяцев, либо 4000 моточасов с момента подписания акта приёма-передачи при условии заключения договора на сервисное обслуживание с Сервисной службой ООО «ТЦ «Мегаполис-Красноярск» и что техническое обслуживание, использование Техники происходит в соответствии с требованиями и рекомендациями, указанными в технической документации, а также при условии соблюдения всех видов периодического технического обслуживания, применения оригинальных расходных материалов и масел.Ремонт и обслуживание спецтехники →
Опыт ремонта и обслуживания спецтехники
Срок действия расширенной гарантии на технику Bobcat
Срок действия гарантии на запасные части
Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» − всегда на страже потребителя. Работаем с прямыми поставками, являемся официальным представителем самых известных брендов спецтехники, таких, как Bobcat и других.Запчасти →
Применение оригинальных запасных частей и материалов гарантирует техническую готовность и большой ресурс машины
В наличии запасные части, фильтрующие элементы, шины, горюче-смазочные материалы на многие образцы техники
Налажено бесперебойное снабжение оригинальными запасными частями и материалами в сжатые сроки