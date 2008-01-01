Сервисное обслуживание и ремонт спецтехники

Техноцентр предоставляет расширенную гарантию на технику Bobcat (кроме телескопических погрузчиков Bobcat и экскаваторов-погрузчиков Bobcat) в течение 36 месяцев, либо 4000 моточасов с момента подписания акта приёма-передачи при условии заключения договора на сервисное обслуживание с Сервисной службой ООО «ТЦ «Мегаполис-Красноярск» и что техническое обслуживание, использование Техники происходит в соответствии с требованиями и рекомендациями, указанными в технической документации, а также при условии соблюдения всех видов периодического технического обслуживания, применения оригинальных расходных материалов и масел.