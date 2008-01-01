ТЦ Мегаполис - Продажа спецтехники ТЦ Мегаполис - Продажа спецтехники
info@tc-megapolis.ru +7 (391) 269-74-52
Техноцентр Мегаполис-Красноярск

Официальный дилер Bobcat

в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва

Более 11 лет осуществляем продажу, ремонт и обслуживание дорожно-строительной техники и оборудования

Продажа спецтехники Продажа спецтехники
Продажа навесного оборудования Продажа навесного оборудования
Склад запчастей Большой склад запасных частей
Обслуживание и ремонт спецтехники Обслуживание и ремонт спецтехники

Особые условия лизинга на спецтехнику Bobcat Finance Solution

Подробнее →

О компании

ООО «ТЦ «Мегаполис-Красноярск» − крупнейший поставщик самых разных брендов минипогрузчиков и дорожно-строительной техники.

К тому же, техноцентр «Мегаполис-Красноярск» является официальным представителем компании Bobcat и других, представленных на сайте брендов, в Красноярском крае.

Подробнее о нас →

Продажа спецтехники

Вот уже более, чем 11 лет Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» осуществляет свою деятельность и остаётся номером один в вопросах спецтехники и официальным дилером Bobcat в Красноярске и Красноярском крае.

Всё начиналось с ремонта спецтехники и спецоборудования, так как философия «Мегаполиса» предельно проста: делать то, в чём разбираешься на все 100%. Поэтому, в техноцентре точно знают, как выбрать подходящую «машину» и оборудование к ней.

01/08

Продажа навесного оборудования

Кроме спецтехники, Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» осуществляет продажу сопутствующего ей навесного оборудования и других товаров. В наличии, также, полный ассортимент навесного оборудования для бренда Bobcat.

После приобретения продукции в Техноцентр «Мегаполис- Красноярск», каждый клиент может обращаться в техноцентр по любым вопросам, возникающим при эксплуатации оборудования.

01/03

Сервисное обслуживание и ремонт спецтехники

Техноцентр предоставляет расширенную гарантию на технику Bobcat (кроме телескопических погрузчиков Bobcat и экскаваторов-погрузчиков Bobcat) в течение 36 месяцев, либо 4000 моточасов с момента подписания акта приёма-передачи при условии заключения договора на сервисное обслуживание с Сервисной службой ООО «ТЦ «Мегаполис-Красноярск» и что техническое обслуживание, использование Техники происходит в соответствии с требованиями и рекомендациями, указанными в технической документации, а также при условии соблюдения всех видов периодического технического обслуживания, применения оригинальных расходных материалов и масел.

Ремонт и обслуживание спецтехники →
ТЦ-Мегаполис
11 лет

Опыт ремонта и обслуживания спецтехники

36 месяцев

Срок действия расширенной гарантии на технику Bobcat

6 месяцев

Срок действия гарантии на запасные части

Поставка запчастей

Техноцентр «Мегаполис-Красноярск» − всегда на страже потребителя. Работаем с прямыми поставками, являемся официальным представителем самых известных брендов спецтехники, таких, как Bobcat и других.

Запчасти →
Оригинальные запчасти

Оригинальные запчасти

Применение оригинальных запасных частей и материалов гарантирует техническую готовность и большой ресурс машины

Склад ТЦ Мегаполис

Большой склад

В наличии запасные части, фильтрующие элементы, шины, горюче-смазочные материалы на многие образцы техники

Экстренная доставка

Экстренная доставка

Налажено бесперебойное снабжение оригинальными запасными частями и материалами в сжатые сроки

Бренды в наличии

01/03